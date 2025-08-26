Nicaragua con varios legionarios para enfrentar a Honduras: Convocatoria por eliminatorias

Managua, Nicaragua.

Oficial. La Selección Nacional de Nicaragua anunció los 24 futbolistas convocados para los primeros dos partidos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Marco Figueroa, director técnico "pinolero," llamó a un total de ocho legionarios de cara a estos compromisos.

En el listado sobresalen los nombres como Miguel Rodríguez del SJK de Finlandia, Jason Pérez de Herediano, Jeyson Montes del RWD Molenbeek de Bélgica y Ariagner Smith de FK Panevėžys de Lituania.