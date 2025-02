Neymar llama a futbolista argentino para llevárselo al Santos

Neymar es uno de los grandes fichajes del mercado de invierno, el brasileño pegó la vuelta a Brasil y firmó por el equipo de sus amores, el Santos.

La llegada del astro brasileño hacen que muchos jugadores ya puedan ver con buenos ojos una posible llegada a la Liga de Brasil.

“El teléfono del padre de Neymar está trabajando muy duro. El mío está apagado. Obviamente cuando me preguntan por un jugador, doy mi opinión. No es algo en lo que me involucre y no me involucraré. Eso depende de nuestro presidente, nuestro entrenador y nuestro director ejecutivo. Estoy seguro de que formarán el equipo de la mejor manera posible. Si tienen confianza en que pueden hacer más de lo que yo hago, es un elenco fuerte”, fueron las palabras de Neymar en su presentación sobre si influirá en el fichaje de futbolistas.