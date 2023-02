Neymar revela pelea interna en PSG previo al juego ante Bayern

Sí, forma parte de uno de los mejores partidos que hice con esta camiseta, no sé si el mejor. Me gusta jugar contra los grandes equipos. Son los partidos en los que los jugadores de más calidad deben aparecer. Sabemos que mañana tendremos dificultades, porque el Bayern es un club excelente con muy buenos jugadores. Trabajamos día a día para hacer un gran partido.

Me siento muy bien, física y mentalmente. Algunos partidos no fueron bien, también hubo encuentros en los que lo dimos todo, pero no llegó el resultado. Son cosas del fútbol. Cuando eres profesional, sabes que las críticas pueden llegar. Las críticas son legítimas. Cada uno tiene su punto de vista y piensa diferente en el fútbol. Respeto a los que me critican. Sé lo qué puedo dar al equipo.

¿Tienes alguna explicación a las malas cosas que pasan en el PSG? Llevas cinco años aquí.

No tengo explicación para ello. Estas cosas suceden en todos los equipos. Viven momentos de dificultad. Debemos estar unidos, concentrados y trabajar para mejorar la situación. Sabemos de la dificultad del partido. Ahora estamos en Champions, hablamos mucho en el vestuario de ello. Queremos mejorar y buscar la mejor versión del equipo. Veremos mañana si eso sucede.

¿Cómo está Mbappé?

Kylian es un jugador extremadamente importante. Es un crack. Es un gran jugador. Sabemos de su importancia. Cuando está en el campo nos sentimos más fuerte. Espero que Mbappé pueda jugar mañana. No sé cómo está. Eso depende del entrenador. Imagino que está bien, por lo que es una buena noticia. Todos sabemos que se está recuperando y somos conscientes de ello.

¿La temporada del PSG depende de lo que hagáis ante el Bayern?

No. Cada partido tiene su historia. Evidentemente, nuestro gran objetivo es la Champions. Está claro. Pero es el fútbol. Las debacles en Champions forman parte del fútbol. Es como el Mundial la Champions. Cada error te penaliza. Lo sabemos bien. Es complicado. Creo que es la mejor competición del mundo junto al Mundial. Conocemos la dificultad. Estamos preparándonos. Intentamos mostrar nuestra mejor versión para evitar debacles. No estamos aquí de paseo. Estamos para trabajar. Queremos ganar todos los títulos posibles. Perdimos en la Copa de Francia, que nos dolió. Estamos tristes con lo que hicimos. Pero así es el fútbol. Hay que analizar los errores y mejorar. Sabemos que mañana será un partido complicado. Bayern es un equipazo. Tiene grandes jugadores, pero nosotros también.

¿Qué pasó con Luis Campos y Marquinhos? ¿Es verdad? ¿Cómo vivió el vestuario esto antes de un gran partido?

Sí, hubo una pequeña discusión. No estábamos de acuerdo. Pero nos entendimos. No fue una discusión en el mal sentido de la palabra. Son cosas que pasan en el día a día. Incluso con mi novia. Seguimos juntos. El fútbol no es más que el amor y una profesión. Por supuesto, hay respeto de todas las partes. Hay discusiones que llegan. No estamos habituados a perder. El PSG está acostumbrado a ganar todos los partidos. Las discusiones forman parte del fútbol, sobre todo para mejorar lo que se hace. Creo que eso nos ayudó bastante. Hablamos y dialogamos y cada uno aportó su punto de vista.

Esos rumores que salen en la prensa, hay veces que cuentan verdades. Ahora mismo la prensa saca noticias y todo el mundo las consume y son mentira. Desde que mi primera temporada, han salido rumores siempre. No sé qué tengo que hacer al respecto. Soy responsable. Soy un jugador. No es posible que todo lo que llega a nuestro vestuario salga en la prensa. Hay cosas que pueden quedarse entre nosotros. No es necesario que salgan las cosas que se dicen en el vestuario. Debe quedarse entre nosotros. Algunas informaciones son verdad y otras no.

¿Su opinión sobre el jugador del Getafe que ha reconocido su homosexualidad?

Se debe eliminar cualquier cosa de discriminación. Cada uno debe ser libre de convertirse en lo que quiera. No podemos impedirle que se sienta libre o que viva como quiera.