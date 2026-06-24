Neymar debuta en el Mundial 2026 y desata locura: No se pudo contener

Miami, Estados Unidos.

Neymar finalmente hizo su esperado debut en el Mundial 2026 este miércoles durante el partido entre Brasil y Escocia, ingresando en el segundo tiempo en medio de una gran ovación del estadio y una expectativa mundial que venía creciendo desde el inicio del torneo. El atacante brasileño, que había sido una de las grandes incógnitas de la selección en esta Copa del Mundo debido a una lesión muscular que lo mantuvo fuera de los dos primeros encuentros de la fase de grupos, pudo por fin sumar sus primeros minutos en la competición. 'Ney' saltó al campo en el minuto 76 de partido en sustitución de Matheus Cunha, cuando Brasil ganaba por 0 a 3, en medio de una atronadora ovación de la afición brasileña, que minutos antes había coreado su nombre pidiendo su entrada. El astro sudamericano no pudo contener la emoción.

Un total de 981 días han pasado para que el delantero vuelva a vestir el mítico '10' de Brasil. La última vez fue el 17 de octubre de 2023 en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo. Esa fecha guarda un infausto recuerdo para él, puesto que sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior y en el menisco de su pierna izquierda que le mantuvo de baja durante casi un año. Desde entonces, Neymar ha atravesado un infierno futbolístico, disputando apenas 7 partidos en un año y medio con el Al Hilal, quien había pagado casi 100 millones de dólares al Paris Saint-Germain por el extremo. En enero de 2025, el brasileño decidió volver a su 'casa', el Santos brasileño, donde trató de recuperar el ritmo competitivo y las sensaciones para un último baile en este Mundial.

La aparición de Neymar en el terreno de juego marcó un punto emocional para la selección dirigida por Carlo Ancelotti, que recupera así a su máxima figura ofensiva justo en el cierre de la fase de grupos. El brasileño, con la cinta de capitán en ausencia de otras piezas habituales del ataque, entró con movilidad, intentó asociarse rápidamente con Vinícius, buscó entrar en contacto con el balón para retomar sensaciones tras semanas de inactividad competitiva. Este debut tiene un contexto especial: Neymar llegaba al Mundial 2026 sin haber disputado minutos en las dos primeras jornadas del Grupo C debido a una molestia muscular que lo obligó a una recuperación progresiva. El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en los primeros partidos ante Marruecos y Haití, priorizando su estado físico para la fase decisiva del torneo. Su regreso en el duelo ante Escocia fue planificado como una reintroducción controlada, con la idea de darle ritmo competitivo sin sobrecargarlo físicamente. El plan parece haber funcionado, ya que el delantero mostró movilidad, participación activa en la construcción ofensiva y algunos destellos de su habitual calidad técnica. Aunque aún no está al 100% en ritmo competitivo, su presencia en cancha ya cambia la dinámica del equipo: genera atención defensiva, libera espacios y aporta una lectura de juego que pocos futbolistas en el mundo pueden ofrecer. Brasil celebra así el regreso de su gran estrella, mientras el Mundial 2026 suma otro momento mediático con la reaparición de uno de los nombres más importantes del fútbol contemporáneo.



Neymar es el máximo goleador en la historia de Brasil, con 79 tantos, y suma 128 internacionalidades, solo por detrás de Cafú, con 142.

Mundiales de Neymar

(Sudáfrica 2010): fue su primera experiencia mundialista, donde comenzó a consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol brasileño. 2014 (Brasil): su Mundial más recordado, donde fue figura clave hasta su lesión en cuartos de final ante Colombia, que lo dejó fuera de la histórica derrota 7-1 ante Alemania. (Rusia 2018): llegó como líder del equipo, aunque no pudo llevar a Brasil al título tras la eliminación en cuartos de final.