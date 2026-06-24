Magia negra en el Mundial 2026: brujo hechiza a Harry Kane y revela cómo terminará el inglés

Bonsam, cuyo nombre se traduce literalmente como “Diablo del Miércoles”, también había dicho que en los meses previos al Mundial 2014 Cristiano sufriría problemas físicos que lo dejarían fuera de competencia o limitarían su participación en la Copa del Mundo. Según declaraciones recogidas por The Guardian, el líder espiritual afirmó: “Sé cuál es el problema de la lesión de Cristiano Ronaldo, estoy trabajando en él. Esta lesión jamás podrá ser curada por ningún médico; es algo espiritual”.