Magia negra en el Mundial 2026: brujo hechiza a Harry Kane y revela cómo terminará el inglés

El empate sin goles entre Inglaterra y Ghana en el Mundial 2026 no solo dejó un resultado inesperado en lo deportivo, sino que también desató una de las historias más virales y polémicas del torneo: la supuesta “maldición” del brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam sobre el delantero inglés Harry Kane.
Inglaterra y Ghana empataron 0 a 0, en un resultado que asombró a todos. En medio del análisis táctico, la conversación de redes sociales se desvió hacia un personaje que ya tiene historial mundialista: Nana Kwaku Bonsam.
Se trata del brujo más conocido de Ghana, que se había encomendado públicamente la misión de "trabajar" sobre el delantero Harry Kane para frenarlo durante el cruce con los ingleses.
El brujo de Ghana aseguró haber utilizado poderes espirituales para impedir que el capitán Harry Kane pudiera convertir goles.
Harry Kane tuvo una actuación apagada en el Inglaterra vs Ghana al extremo de que desperdició una clara falla en la recta final del encuentro.
Según reprodujeron medios del mundo, el brujo afirmó haber realizado un ritual específico para neutralizar a Kane durante el partido.
"Estoy trabajando en Harry Kane. He demostrado de lo que soy capaz antes, así que sé qué trabajo debo hacer para detenerlo", había sido la advertencia del brujo de Ghana.-
"No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana", declaró en la previa del juego en referencia a Harry Kane.
Harry Kane se fue del Gillette Stadium de Boston sin convertir, pese a haber tenido una de las situaciones más claras del partido casi sobre el cierre, cuando definió de manera muy floja un mano a mano que parecía sentencia.
La frustración del goleador fue evidente. La de los hinchas ingleses, también. Y en Ghana, mientras tanto, el brujo celebró que su "trabajo" había funcionado.
Ante el éxito obtenido, el brujo reapareció en redes sociales proclamándose como el espiritista más poderoso del mundo y aseguró que ahora liberará a Kane de su maldición, por lo que podrá anotar ante Panamá en el siguiente partido.
"Soy el espiritista más poderoso del mundo. Ahora voy a liberar a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra”, aseguró en su video que se ha vuelto viral en redes sociales.
Sus palabras generaron controversia inmediata, pero tomaron fuerza tras el empate, cuando muchos aficionados comenzaron a relacionar el bajo rendimiento de Kane con las supuestas acciones espirituales del brujo.
En redes sociales, el tema explotó con miles de publicaciones, memes y debates. Algunos usuarios aseguraban que se trataba de “magia negra real”, mientras que otros lo interpretaban como una coincidencia amplificada por el contexto del partido.
Bonsam, cuyo nombre se traduce literalmente como “Diablo del Miércoles”, también había dicho que en los meses previos al Mundial 2014 Cristiano sufriría problemas físicos que lo dejarían fuera de competencia o limitarían su participación en la Copa del Mundo. Según declaraciones recogidas por The Guardian, el líder espiritual afirmó: “Sé cuál es el problema de la lesión de Cristiano Ronaldo, estoy trabajando en él. Esta lesión jamás podrá ser curada por ningún médico; es algo espiritual”.
El caso de Nana Kwaku Bonsam vuelve a poner sobre la mesa un fenómeno recurrente en el fútbol internacional: la mezcla entre deporte, cultura popular y creencias tradicionales. En muchas regiones de África, la figura del “fetish priest” tiene un fuerte componente cultural, aunque su impacto en el fútbol es puramente simbólico.