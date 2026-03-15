Neymar defrauda en partido que quería convencer a Ancelotti de convocarlo al Mundial 2026

Brasil.

Neymar pasó en blanco y tuvo una actuación discreta en el empate que el Santos cedió este domingo por 1-1 ante el Corinthians por la sexta jornada del Campeonato Brasileño y en el que fue observado por cuatro asistentes del seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti. El partido fue la última oportunidad que el máximo goleador de la selección brasileña tuvo para demostrar que merece un cupo en la Canarinha antes de que el técnico italiano anuncie este lunes la lista de convocados para los amistosos que Brasil tendrá el 26 y el 31 de marzo con Francia y Croacia. Y la convocatoria del lunes es la última antes de que Ancelotti anuncie la lista definitiva de los 26 brasileños que disputarán el Mundial 2026. Desde que regresó al Santos en un intento de ser tenido en cuenta para la selección, Neymar ha pasado más tiempo de baja por lesiones y problemas musculares y, aunque ha brillado en algunos partidos y exhibido jugadas y goles de calidad, no ha logrado regularidad.

Neymar na bola, falta nos acréscimos. Camisa 10 bate, mas não consegue o gol da vitória para o Santos. pic.twitter.com/XjpjHbUevx — ge (@geglobo) March 15, 2026

El exatacante del Barcelona y del PSG hasta ahora no ha sido tenido en cuenta por Ancelotti, que asumió la Canarinha en mayo del año pasado, por lo que no juega con la selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla en un partido con Uruguay por eliminatorias mundialistas. Ancelotti ha dicho en varias oportunidades que solo convocará a jugadores que estén en 100 % de sus condiciones físicas, pero la grave lesión sufrida por Rodrygo la semana pasada y que lo dejó por fuera del Mundial abrió esperanzas para los que defienden el regreso de Neymar a la selección. El técnico italiano llegó a acudir el martes al partido en que el Santos visitó al Mirassol para observar personalmente a Neymar, pero el atacante no jugó debido a que sus preparadores prefirieron reservarlo por fatiga muscular. La comisión técnica de la selección envió a cuatro observadores para el clásico de este domingo en Vila Belmiro entre Santos y Corinthians, pero poco fue lo que vieron del delantero.

La presión de Neymar y la corrida de Gabigol. 🚬pic.twitter.com/I6rjwVXXkq https://t.co/rWukH9lDlX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 15, 2026