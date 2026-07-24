Bombazo en la NBA: ¡LeBron James ficha por los Philadelphia 76ers!

Filadeldia, Estados Unidos.

LeBron James firmará un contrato con los Philadelphia 76ers para las dos siguientes temporadas de la NBA, según informó este viernes el agente del jugador a la cadena ESPN, poniendo fin a las dudas sobre el futuro del alero, de 41 años.

James percibirá 8 millones de dólares y tendrá una opción para extender su vinculación con los 76ers una tercera temporada.

El alero, cuatro veces campeón de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020), era la pieza más cotizada de la agencia libre, tras finalizar este verano su contrato con Los Angeles Lakers.

Su fichaje por los 76ers convierte a los de Philadelphia en aún más candidatos al anillo. La franquicia, en la que ya se encontraban Tyrese Maxey y Joel Embiid, había recibido este mismo mes al escolta Jaylen Brown en un traspaso con los Boston Celtics.