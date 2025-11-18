  1. Inicio
  2. · Deportes

Mundial Sub-17: Selección mexicana encaja goleada de escándalo y dice adiós

La Selección de México se ha despedido de la peor manera del Mundial Sub-17 que se desarrolla en Qatar.

  • 18 de noviembre de 2025 a las 10:04 -
  • Agencia EFE
Mundial Sub-17: Selección mexicana encaja goleada de escándalo y dice adiós

La selección mexicana fue riduculizada por Portugal en duelo de octavos de final del Mundial Sub-17.

 Foto Instagram Selección de México.
Qatar

La selección mexicana de fútbol se despidió este martes en los octavos de final del Mundial sub-17 de Qatar al caer 5-0 ante Portugal, en un partido en el que jugó con uno menos desde el minuto 35 por la expulsión del defensa José Navarro, gris protagonista del choque.

Portugal se hizo con el dominio de la posesión desde el inicio para tener el control del juego. En un fallo defensivo de México, Navarro cometió un claro penalti sobre el portugués Duarte Cunha y Rafael Quintas materializó desde los 11 metros el 1-0 en el minuto 15.

Insólito: no ganó ningún partido en Eliminatorias y puede ir al Mundial 2026

El guion continuó de la misma forma, pero con México más convencida en la búsqueda del empate. En una falta a favor, Navarro golpeó con el codo en la cara del portugués Bernardo Lima cuando el balón estaba en el aire y fue expulsado por el árbitro tras revisar el VAR en el minuto 35.

La selección mexicana aguantó el 1-0 hasta el final de la primera parte, pero el segundo mazazo llegó sólo tres minutos después de la salida de vestuarios. El delantero portugués Anisio Cabral recibió un pase en profundidad sin oposición y sorteó la salida del portero Santiago López para hacer el 2-0 (min.48).

Con todo bajo control, Portugal aprovechó su superioridad numérica para seguir creando peligro. México pudo recortar distancias en el minuto 70 con un disparo de fuera del área de Adrián Villa, que salió muy cerca de la portería de Romario Cunha.

La selección mexicana adelantó más las líneas y volvió a dar concesiones atrás. En cuatro minutos aciagos para México, Portugal dejaba todo cerrado marcando tres goles de manera consecutiva.

Zeega (3-0), Miguel Figueiredo (4-0) y Yoan Pereira (5-0) en los minutos 81, 84 y 85, respectivamente. En el 88, todo se puso aún peor para México con la expulsión de su portero Santiago López, que salió a destiempo y derribó a un jugador portugués fuera de su área, dejando a los suyos con nueve en los últimos minutos.

Así, México se despide en octavos de final, mientras que Portugal, por su parte, avanza a los cuartos del Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar.

Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias