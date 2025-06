Messi ante duro rival: definidos los primeros cruces de octavos en Mundial de Clubes

Estados Unidos.

Los octavos de final arrancará el próximo sábado 28 de junio con los duelos entre el Botafogo vs Palmeiras a las 10:00 AM. Por su parte, el PSG enfrentará al Inter Miami el domingo 29 de junio a las 11:00 AM.

Este martes se definen otros cruces con los juegos entre el Auckland City (Nueva Zelanda) vs el Boca Juniors (Argentina) y el Benfica vs Bayern (Alemania); ambos juegos a la 1:00 PM. Más tarde, el ES Tunis se mide ante el Chelsea y LAFC vs Flamengo a las 7:00 PM para cerrar con la actividad del grupo C y D.