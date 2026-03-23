Mundial 2026: en qué países jugará Panamá y cómo influye en su rendimiento

Houston, Estados Unidos.

El Mundial de Fútbol 2026 será un torneo histórico, no solo por su expansión a 48 equipos, sino también por su formato inédito de tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Para la selección de Panamá, esta edición representa una oportunidad única de consolidarse como una selección competitiva en el máximo escenario del fútbol mundial, después de su debut en Rusia 2018. La localización de los partidos y las condiciones de cada sede tendrán un impacto directo en su desempeño y estrategia, y la preparación del equipo deberá adaptarse a esta complejidad logística.

Panamá se encuentra en un grupo de alto nivel, enfrentando selecciones como Inglaterra, Croacia y Ghana, lo que significa que cada partido será una prueba exigente. El hecho de jugar en territorio norteamericano ofrece ventajas y desafíos: las distancias entre sedes pueden ser largas, lo que implica viajes frecuentes y la necesidad de optimizar la recuperación física y mental de los jugadores. Este calendario coloca a Panamá en escenarios de gran relevancia, con dos partidos en Toronto y un cierre exigente frente a Inglaterra en uno de los estadios más grandes del torneo. Cada encuentro será determinante para sus aspiraciones de avanzar a octavos de final. Cada partido será un reto distinto: la presión del debut contra Ghana, la exigencia táctica frente a Croacia y el desafío de cerrar contra Inglaterra. El margen de error es mínimo, y la meta panameña es clara: alcanzar los octavos de final por primera vez en su historia. Los “Canaleros” disputarán tres partidos en la fase de grupos, con sedes repartidas entre Canadá y Estados Unidos: 17 de junio de 2026: Ghana vs Panamá – BMO Field (Toronto, Canadá) – 13:00 local. 23 de junio de 2026: Panamá vs Croacia – BMO Field (Toronto, Canadá) – 19:00 local. 27 de junio de 2026: Panamá vs Inglaterra – MetLife Stadium (East Rutherford, EE. UU.) – 15:00 local.

Panamá tendrá presencia en dos ciudades clave del torneo: Toronto (BMO Field): escenario de los dos primeros partidos, con capacidad para 30 mil espectadores. East Rutherford (MetLife Stadium): sede del cierre de grupo, con más de 80,000 asientos y máxima visibilidad internacional.

Claves para el rendimiento de Panamá