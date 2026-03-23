Los jugadores de Panamá que pueden marcar la diferencia en Mundial 2026

Conocé los jugadores de la selección nacional de Panamá que pueden marcar la diferencia en el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.
Orlando Mosquera: Arquero principal de la selección, conocido por sus reflejos y liderazgo dentro del campo. Su desempeño bajo los palos puede definir partidos cerrados durante el Mundial.
Amílcar Murillo: es uno de los defensores más destacados de Panamá, con capacidad tanto para defender como para incorporarse al ataque por la banda derecha. Su experiencia en ligas europeas aporta calidad y fortaleza.
Aníbal Gody: Veterano mediocampista con amplia experiencia internacional y más de 150 partidos con la selección, Godoy es el ancla del mediocampo, clave para mantener el orden y la disciplina táctica en momentos difíciles.
Adalberto Carrasquilla: Centrocampista con gran visión de juego, responsable de organizar el ataque y conectar líneas. Su inteligencia táctica, pase y llegada al área le convierten en uno de los pilares ofensivos del equipo.
Ismael Díaz: Velocidad, regate y capacidad para crear ocasiones de gol hacen de Díaz una amenaza constante para las defensas contrarias. Puede cambiar el rumbo de un partido con su energía ofensiva.
José Luis Rodríguez: Delantero conocido por su instinto goleador y su movimiento en el área. Su capacidad para definir frente al arco puede ser decisiva cuando Panamá necesite marcar goles importantes.
Cecilio Waterman: Delantero experimentado con buena presencia física y contundencia cerca del arco. Es una pieza importante para finalizar jugadas ofensivas y aportar goles.
Cristian Martínez: Mediocampista con buena técnica y entrega, aporta energía y equilibrio al centro del campo, siendo una pieza importante tanto para defender como para conectar con el ataque.
Carlos Miguel Harvey Cisneros es un futbolista panameño que se desempeña como centrocampista y juega en el Minnesota United.
Fidel Escobar: Experimentado defensor central de la selección de Panamá.
Erick Davis: Lateral de amplia experiencia y clave en la zona defensiva de la selección de Panamá.
José Fajardo: Delantero potente que puede generar peligro con su fuerza y movimiento, especialmente en jugadas aéreas o en discusión de balones con los defensores. Su energía puede ser clave en partidos cerrados.
Yoel Bárcenas: Mediocampista panameño que juega en el Mazatlán.