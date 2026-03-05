Selección del Mundial 2026 cambia de técnico y presenta a exfutbolista del Barcelona

Marruecos.

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) designó este jueves a Mohamed Ouahbi como nuevo seleccionador nacional, en sustitución a Walid Regragui, a tres meses del Mundial 2026 y también incorporó a exfutbolista y leyenda del FC Barcelona. El anuncio se hizo en una rueda de prensa, transmitida en directo, en la que el presidente de la FRMF, Fouzi Lekjaa, rindió homenaje a Regragui y le agradeció por su trabajo al frente del equipo marroquí en los pasados tres años.

Durante su intervención, Ouahbi dijo ser consciente de las expectativas y aseguró que trabajará con "humildad", "seriedad" y "patriotismo" para que "el pueblo marroquí se sienta orgulloso". Ouahbi, campeón del Mundial de Chile con la Selección de Sub-20 de Marruecos, agradeció durante su intervención al rey Mohamed VI por su apoyo al fútbol marroquí, lo que según el nuevo técnico, permitió a Marruecos "soñar a lo grande".

Al mismo tiempo rindió homenaje a su predecesor Regragui a quien agradeció "primero como marroquí, por lo que nos ha hecho vivir", afirmó.

Con Regragui como seleccionador, Marruecos logró el cuarto puesto en el Mundial de Catar y fue finalista en la Copa de África de 2026, consolidándose como una de las selecciones más destacadas del continente.



Iniesta, nuevo director deportivo de Marruecos

El español Andrés Iniesta será el nuevo director deportivo de la Selección de Marruecos, según informó la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), en una jornada en la que anunció la sustitución de Walid Regragui por Mohamed Ouahbi como nuevo técnico de los "Leones del Atlas". El nombramiento de Ouahbi confirma que el proyecto deportivo sigue bajo "liderazgo marroquí", apuntaron fuentes de la Federación. Junto a Iniesta -considerado leyenda del FC Barcelona y de la selección española-, Marruecos incorporará a su cuerpo técnico al asistente João Sacramento, que fue segundo entrenador en el Paris Saint-Germain, la AS Roma y el Tottenham.