Partidos del Mundial 2026 este domingo 14 de junio: horario y dónde verlos

La fase de grupos del Mundial 2026 comenzará este domingo 14 de junio con una intensa jornada que marcará el estreno de las selecciones que integran los grupos E y F. Cuatro partidos se disputarán a lo largo del día, con encuentros que prometen emociones, historias inéditas y el debut de varias selecciones que buscan comenzar con el pie derecho su camino hacia los octavos de final.

Uno de los focos principales estará puesto en Alemania , que hará su presentación en Houston frente a Curazao. La tetracampeona del mundo llega al torneo con la obligación de recuperar el protagonismo en la máxima cita del fútbol, ​​mientras que su rival vivirá un momento histórico al disputar por primera vez una Copa del Mundo , convirtiéndose además en la nación más pequeña en alcanzar esta instancia.

Más tarde, el AT&T Stadium de Dallas será escenario de uno de los encuentros más atractivos de la jornada cuando Países Bajos se enfrente a Japón. Los neerlandeses intentarán confirmar su condición de candidatos en un grupo exigente, mientras que los asiáticos buscarán demostrar nuevamente que pueden competir de igual a igual frente a las grandes potencias del fútbol mundial.