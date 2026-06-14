Costa de Marfil vs Ecuador EN VIVO hoy, hora, dónde ver tranmisión Mundial 2026

Filadelfia, Estados Unidos.

Costa de Marfil y Ecuador se medirán en un duelo inédito a partir de las 5.00 PM, de Honduras (transmite Tigo Sports ) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, hogar habitual de los Philadelphia Eagles de la NFL y con capacidad para 68.324 espectadores.

La Selección de Ecuador arranca este domingo frente a Costa de Marfil su camino en el Mundial 2026 , al que llega con un invicto de 19 partidos y casi dos años bajo el mando del rosarino Sebastián Beccacece .

Ecuador llega al Mundial como la gran revelación de la Conmebol, tras clasificarse en segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas, solo por detrás de Argentina, vigente campeona del mundo.

Desde que perdieron 1-0 contra Brasil en el debut de Beccacece en 2024, los ecuatorianos no conocen la derrota. Ecuador ha construido esa fiabilidad a partir de una solidez defensiva envidiable, con solo cinco goles encajados en los 18 partidos de las eliminatorias.

En esa defensa, el líder es Willian Pacho, doble campeón de Europa con el PSG, arropado por una línea de primer nivel: Joel Ordóñez (Brujas), Piero Hincapié (Arsenal), Alan Franco (Atlético Mineiro) y Pervis Estupiñán (AC Milan).

Pero el gran faro del proyecto es Moisés Caicedo, mediocentro del Chelsea, que enarbola la bandera de una nueva generación que conoce el éxito con sus clubes y sin deudas pendientes a nivel internacional.

La 'Tri' casi no encaja goles, pero también le cuesta marcarlos: en las eliminatorias apenas promedió 0,78 por partido. La máxima referencia ofensiva de Ecuador sigue siendo el veterano Enner Valencia, que afronta a sus 36 años su tercera Copa del Mundo.

En su último preparatorio, hace menos de una semana, Ecuador goleó 3-0 a Guatemala, un soplo de aire fresco para aliviar esa sequía de gol. La 'Tri' lleva desde finales de mayo concentrada en Columbus (Ohio), su campamento base durante todo el torneo.

"Sabemos que vamos a enfrentar a un grupo que es muy exigente y muy competitivo, que creo que le hace bien al Ecuador", aseguró Beccacece en los días previos al debut.