  1. Inicio
  2. · Deportes

"Portugal le va a ganar a México la final del Mundial 2026"

Sorprendente confesión sobre una figura deportiva de cara al Mundial 2026.

  • 08 de diciembre de 2025 a las 13:31 -
  • Agencia EFE
Portugal le va a ganar a México la final del Mundial 2026
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

El tenista serbio Novak Djokovic pronosticó que la selección de Portugal ganará el Mundial de fútbol de 2026 al vencer en la final a la de México.

"Voy a ser atrevido, va a ganar el Mundial Portugal y le va a vencer en la final a México", declaró en una entrevista con el creador de contenido jordano Mohamed Adnan durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi.

"Vendido": Filtran millonario sueldo de Faitelson por el que dejó ESPN por Televisa

Al ser preguntado por su arriesgado pronóstico, señaló: "Dije que iba a ser atrevido. Portugal y México en la final y Portugal gana".

En el Mundial de 2026, que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana que dirige Javier Aguirre está situada en el grupo A junto con las de Sudáfrica (partido inaugural), Corea del Sur y el ganador de la ruta D de la UEFA (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte).

La Portugal de Cristiano Ronaldo que dirige el español Roberto Martínez está en el grupo K, el que competirá con Uzbekistán, Colombia y el ganador de la repesca A del torneo clasificatorio de la FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias