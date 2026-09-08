Mourinho le deja contundente comentario a Vinicius: "Bien lo sabe"

Madrid, España.

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, defendió a su futbolista, el brasileño Vinícius Junior, pitado por su afición durante la victoria ante el Inter de Milán (2-1), y aseguró sobre este que “quien lo da todo no está obligado a dar más” y se mostró confiado en que “llegará el momento en el que decida y gane partidos”.

“No critico a la afición, no hablo de ello. Hablo como entrenador y mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es algo que vemos todos. Él lo sabe, es el primero y está trabajando mucho para ser el Vinícius que define partidos. Pero al no estar a tope está trabajando más que nunca en entrenamientos y partidos. Las pocas veces que no ha podido defender con el bloque ha sido por fatiga. Ha tenido una entrega en el partido muy buena. Tengo mucho respeto por este Vinícius que me he encontrado y ya llegará el momento en el que decida y gane partidos”, dijo Mourinho en rueda de prensa.

“Si el trabaja para el equipo tiene siempre mi apoyo. Esto no significa que tiene que ser titular siempre o los 90 minutos. Ha tenido acciones que, el Vinícius que mata partidos, lo hubiera hecho; lo sufrí el año pasado contra el Benfica. Pero quien lo da todo no está obligado a dar más”, completó.