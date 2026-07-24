Así fue el debut de Mourinho con el Real Madrid: el 11 que sorprendió a todos

Madrid, España.

El portugués José Mourinho se estrenó este viernes con victoria en el que fue el primer encuentro de su segunda etapa en el banquillo del Real Madrid, un partido de entrenamiento que la primera plantilla blanca disputó contra el Alcorcón, que milita en Primera Federación, a la que derrotó por 1-0 en el estadio Alfredo Di Stéfano gracias a un gol de Yáñez. Ambos equipos se midieron en un duelo que arrancó tras media hora de calentamiento y que hasta el minuto veinte estuvo abierto a la prensa. El resto, discurrió a puerta cerrada y sirvió a ambos conjuntos para empezar a rodar y adquirir tono competitivo tras el parón estival. Trece años después de su salida del Real Madrid tras tres temporadas (2010-2013), Mourinho dirigió de nuevo a los blancos en su primer 'test' de una pretemporada clave para la preparación de unos futbolistas que se han visto huérfanos de títulos durante las dos últimas campañas.

La sesión comenzó cuando el conjunto blanco saltó al césped del Alfredo Di Stéfano, en la Ciudad Real Madrid, donde ya calentaba el Alcorcón de Fran Justo, que estrenó nueva camiseta, y esperaba el cuerpo técnico blanco, encabezado por Antonio Pintus y Sami Khedira, a excepción de Mourinho. La aparición del técnico luso momento en el que se dejó ver en la banda, tranquilo y con las manos en los bolsillos, atento a los ejercicios de los jugadores que conformaron su primer once inicial, compuesto en su mayor parte por los integrantes del primer equipo disponibles hasta la fecha. El Real Madrid salió a su primer choque veraniego con Lunin bajo palos; Carreras, Huijsen, Asencio y Arnold en la línea defensiva; Camavinga, Arda Güler, Cestero y Mastantuono en la medular; y con Gabri Valero y Gonzalo en el frente de ataque.