¿Hicieron las paces con Wilfredo Barahona? La respuesta de Milton Palacios

¿Cómo va la experiencia con el proyecto? “Estamos haciendo el trabajo que nos gusta, lo que amamos ‘el fútbol’, y lo estamos haciendo con mucho gusto y pasión porque estos niños están sedientos de aprendizaje y gracias a Dios esto ha sido una experiencia espectacular”.

Esto es algo que quieren retribuir: “Nosotros estamos agradecidos con el fútbol y queremos transmitir la experiencia, que hay jugadores muy destacados, de hecho, les digo ciudadanos distinguidos de Honduras, ya que han puesto en alto el nombre de nuestro país a nivel mundial y eso es bueno enseñarle a las nuevas generaciones el camino que hay que seguir, la disciplina y constancia a la juventud en el tema de los entrenamientos y eso los hace llegar al estrellato, ese es el camino y gracias a Dios nosotros lo conocemos”.

Hay más oportunidades que antes: “Hay demasiadas herramientas ahora para el desarrollo de la juventud y el juego; lo que nos está faltando es lo que estamos alimentando acá (Proyecto Hermanos Catrachos), las ganas de los muchachos. Han cambiado las cosas, la generación nuestra teníamos hambre por éxito; hoy la nueva generación se está quedando un poco corta, pero de igual manera queremos activar esas cosas en la juventud”.

¿Por qué cree que la juventud ha perdido el hambre de triunfar en el fútbol? “Es que tienen demasiadas distracciones, las redes sociales, la tecnología y los videojuegos. Estas cosas vienen a bien cuando las sabes utilizar, pero si lo usas como distracción no vas a crecer y esto es de entrenamiento todos los días”.

La final entre Olimpia vs Motagua: “Un Olimpia vs Motagua, siempre en una final, es difícil predecir qué puede pasar; el partido pues hay que jugarlo sabemos que no será fácil, uno de los protagonistas se ira despues de esa final, otro está sediento de poder ganar y realmente estan los dos mejores equipos. Esperemos que sea un lindo partido, que los dos estén a la altura y que la gente vaya y apoye”.

¿Cómo ha influido que se haya montado una paternidad tan importante con esta nueva camada de Olimpia sobre Motagua? “Ha sido un equipo muy constante; Pedro Troglio ha marcado esta década prácticamente con todo lo que ha ganado con el club, vamos a esperar a ver si se consigue lo que los olimpistas quieren, el penta. Pero tienen a Motagua en el camino, que no será fácil, no va a ser una pera en dulce. Será como siempre un equipo aguerrido, con argumentos y con esa motivación de quitarle ese penta que tanto quieren”.

¿Será la de Motagua? “La verdad que, como dicen ‘la moneda está en el aire’”.

¿Quién llega mejor? “Llegan muy parejos, Motagua siempre ha tenido algo que está en la naturaleza de ellos que es que contra el Olimpia nunca se achica, siempre intenta imponerse físicamente, emocionalmente, porque tienen algo que se les activa cuando juegan contra ellos. Y el Olimpia, de igual manera un equipo acostumbrado a estar en esas instancias, naturalmente pierde poco y las veces que ha caído ha sido contra Motagua”.

Lograr un pentacampeonato de este Olimpia sería inigualable a otros planteles del pasado: “En títulos sí, creo que talvez me voy a ver como cuando era jugador y escuchaba a los de las generaciones anteriores y decían el Olimpia de ellos jugaba mejor que este, pero realmente que si es por títulos, que son los que cuentan, este Olimpia va a dejar muchas cosas.

¿Y a nivel futbolístico? “Me parece que el Olimpia de nosotros, de Tosello, Wilson Palacios, Luciano Emilio, Maynor Figueroa, Hendry Thomas, Wilmer Velazquez, Mario Beata, Carcamo; teníamos un equipo muy bueno que para mi jugaba mejor, pero para mí es cuestión de opinión”.

Las paces con Wilfredo Barahona: “Si, con el somos excompañeros, amigos, nos llevamos bien, nos mensajeamos, lo que pasó allá en el pasado, ni siquiera me acuerdo de eso, tampoco lo hemos platicado, incluso hubo gente que propuso que nos volviéramos a reunir. Ya nos hemos visto e incluso nos hemos encontrado en varias canchas de fútbol, hemos hablado de eso y enlazado, por que Will estuvo trabajando con una academia de el pueblo de el junto a su hermano para poder visitarnos en el tema de las academias de fútbol, entonces todo está muy bien gracias a Dios y seguimos adelante”.

Su pronóstico para la final: “Muy parejo, la verdad que, es muy difícil de decir Olimpia y Motagua, los dos tienen sus argumentos y el primero va a ser la pauta de lo que va a pasar”.

¿Fue penal aquel contra Victoria? “Fue mano, no fue penal porque el árbitro no lo pitó. Él tuvo gente que lo estaba interrumpiendo en la vista y no pudo ver la jugada y no la cobró”.