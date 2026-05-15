El millonario premio que recibirá Marathón si César Samudio va al Mundial 2026

Para los clubes centroamericanos, que las selecciones no esté en la Copa del Mundo representa un fuerte revés, principalmente porque sus futbolistas no tendrán los ingresos que da la FIFA por disputar el Mundial. En Honduras, solo el Marathón podría recibir una recompensa muy jugosa.

Los verdolagas están cruzando los dedos para que el portero, César Samudio, sea convocado el próximo 26 de mayo por el entrenador Thomas Christiansen para disputar la Copa del Mundo. El guardián ha venido siendo uno de los infaltables en la lista durante las pasadas eliminatorias.

En el caso de ser convocado, Marathón se estaría ingresando una buena cantidad de dinero en recompensa que da la FIFA ya que según el último boletín que publicó el máximo organismo, a cada futbolista se le cancelará 11,000 dólares diarios desde el primer día que estén bajo el régimen mundialista.

Esto significa que cada club recibirá un mínimo de 176,000 dólares solo por disputar el Mundial y llegar hasta la fase de grupos. En lempiras significa un poco más de 4.5 millones, un dinero que vendría a impactar en lo económico del club, pues FIFA repartirá en total $355 millones para distribuirlos en los futbolistas que disputen la Copa del Mundo.

“Todo club en el que haya militado el jugador en los dos años previos al Mundial recibe una parte proporcional de la cantidad generada durante la fase final y la fase de clasificación”, dice el reglamento de FIFA y Samudio tiene más de ese tiempo de ser el guardián del Club Deportivo Marathón.

César Samudio ha perdido la titularidad en Marathón con el argentino Jonathan Rougier, pero es uno de los que ha estado esperando espacio en los últimos partidos. Ya se recuperó de una lesión que sufría y podría estar en el listado de Christiansen, siendo el único futbolista de la Liga Nacional que esté disputando la Copa del Mundo.

En la Selección de Panamá, Samudio es el tercer portero, pues delante de él está el estelar que es Orlando Mosquera quien milita en el Al Feiha de Arabia Saudita, luego viene Luis “Manotas” Mejía, guardián del Nacional de Montevideo, Uruguay. Pero la FIFA obliga a todas las selecciones a tener tres porteros en la justa de 26 convocados.

Una de las grandes novedades para el Mundial 2026 es que la FIFA también compensará económicamente a los clubes por los jugadores cedidos durante las eliminatorias mundialistas, incluso si finalmente no disputan la Copa del Mundo.