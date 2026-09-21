Mike Arana responde al nuevo llamado con la Selección y lo que habló con Molina

Tegucigalpa, Honduras.

Uno de ellos es Mike Arana , jugador de 17 años del Real España, quien atendió un nuevo llamado en la convocatoria de José Francisco Molina, ahora, a las puertas de su estreno oficial. Cabe recordar que estuvo en el duelo amistoso ante Perú donde disputó minutos.

La Selección de Honduras comienza la cuenta regresiva para su estreno en la Nations League de Concacaf. A días del duelo ante Surinam , empiezan a incorporarse los jugadores a la concentración de la Bicolor, una en la que destaca la presencia de varios jóvenes.

Arana reveló lo que le dijo Molina sobre este nuevo procesos, su sueño con la Selección de Honduras y a quién admira actualmente. Además, apunta a que es una meta permanecer en los siguientes llamados de la Bicolor: "Trataremos de que nadie nos mueva de ahí".

¿Arana, cómo asumiste este nuevo llamado a la Selección Nacional?

La verdad muy alegre, muy contento de estar en esa lista. No es cualquiera que pueda estar ahí y soy un afortunado de estar en ella.

¿Cómo han sido las conversaciones con el profe Molina? ¿Qué te ha dicho, qué han platicado, qué te ha expuesto de este nuevo proceso?

Él ya me ha visto, impresionado y él me ha dicho que esté enfocado en mí y que esté en vista mía.

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Uno tiene la percepción que en este proceso, Arana, los jóvenes van a tener espacio. De hecho, están teniendo espacio, ustedes lo perciben así, dicen internamente: «Acá vamos a tener espacio los jóvenes, como dicen por ahí, no se va a jugar con la tarjeta de identidad».

No, sí, claro, creo que les gusta jugar con muchos jóvenes, creo que ahí podemos sumar nosotros también.

¿Cuáles son tus sueños, Arana, en la Selección?

Ir a un mundial, clasificar a un mundial con la Selección Nacional de Honduras.

¿Sentís que este año puede ser, digo, este proceso puede ser, aunque está bravo, porque ya regresan México a la competencia, Estados Unidos, Canadá? ¿Sentís que puede ser?

Sí, claro, podemos clasificar al mundial, tenemos la capacidad, Honduras es Honduras.

¿Cómo afrontás la Liga de Naciones? ¿Hay obligación de clasificar sí o sí?

Sí, claro, estamos obligados a clasificar y pues, Dios primero, clasificaremos al Mundial.

¿A quién admirás aquí de esta Selección?

A Luis Palma.

¿Te gustaría algún día llegar a Europa, así como Luis? ¿Cuáles son tus sueños en el fútbol?

No, Dios primero, llegar a Europa lo más antes posible.

¿Qué te mueve más como sueño, llegar a Europa o llegar a un mundial?

Sí, es difícil. Ahí estamos en dos cosas muy diferentes. Las dos prácticamente son parte de mi carrera, pero clasificar con Honduras a un mundial sería muy lindo.

¿Lo has platicado con tu familia? ¿Se vale soñar?

Sí, lo he platicado mucho con mi familia, con mi hermano, con mi papá, creo que es un sueño muy grande.

Cuando eras niño, cóntame, ¿quién era tu espejo, tu ídolo, para llamarlo de alguna manera?

Sí, David Suazo.

¿Alcanzaste a verlo?

Sí, alcancé un poquito a ver un poquito de él y me gustó como juega.

¿Te has trazado como meta ser un inamovible en convocatorias en este proceso de Molina? ¿Cómo te lo has trazado?

Trataremos de que nadie nos mueva de ahí, ¿no? Estar siempre en la convocatoria, siempre haciendo las buenas cosas.