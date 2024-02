Falero defiende a “Buba” López y revela lo que le faltó ante Olimpia

Compromiso apretado, ¿qué le deja el empate ante Olimpia?

Un partido parejo, dos equipos grandes que fueron estudiados, tratamos de controlarlos en el primer tiempo donde hubo mayor paridad. En el segundo tiempo en forma definida salimos a buscarlos. Desde el entretiempo con los cambios importantes como para poder llevarnos los tres puntos que estaban en disputa. El primer tiempo fue de control, de tratar de no ser sorprendidos, lamentablemente nos vimos en desventaja por un gol olímpico, pero el equipo no bajó los brazos, no claudicó en el esfuerzo y sobre todo se contagiaron, en la adversidad sacaron el equipo adelante y encontraron el gol que como mínimo es justicia.

¿Cómo explica la salida de Jim Morrison por Anfronit Tatum?

La idea era zagueros con un triángulo y Tatum fijo delante de ellos, para que intentara liberar cuando la disputa era de los dos grandotes con los zagueros, controlar el juego aéreo, porque es marcado con el juego directo con Jerry Bengtson y Yustin Arboleda. Tratamos de controlarlo, no tuvimos inconvenientes, pero llegó el momento de arreglar el resultado, tratamos de poner dos puntas para hundirlos más y creo que nos dio resultado en el juego, fuimos creando situaciones, hasta que llegó el empate.

¿El manejo de pelota está costando, cuál fue la directriz en el mediocampo?

Jugamos con dos armadores, más Darixon Vuelto y Carlos Mejía. El que controlara el mediocampo, probablemente iba a llevarse el partido y cuando teníamos neutralizado el tema de juego aéreo, no dudamos, tratamos de copar esa zona del campo para tratar de alimentar a los hombres de arriba. Y terminamos jugando con Kennedy Rocha, Carlos Small, Carter Bodden y Bryan Moya.