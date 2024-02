Real España vs Olimpia: Esto dijo Troglio tras el empate en el clásico

En el juego disputado en el Estadio Olímpico por la fecha 5, los albos comenzaron ganando con un impresionante gol olímpico de Edwin Rodríguez, sin embargo, la Máquina terminó igualando tras el tanto de Kennedy Rocha en el tramo final.

“Me pareció un resultado justo por el trámite del partido. Siempre son difíciles los clásicos, el torneo pasado enfrentamos a un Real España que venía de perder y perder y lo terminamos ganando con un gol de otro partido de (Gabriel) Araújo. No nos sobra nada, estos son clásicos, con extremo calor, ante un muy buen equipo y lo único productivo es que no perdimos, aunque nos hubiera gastado ganar no hicimos los méritos, sino, para que pasara lo que pasó que es empatar”, reaccionó Troglio en conferencia de prensa.

¿Qué les faltó para mantener la ventaja y ganar el partido?, se le consultó al técnico de Olimpia, quien respondió: “Muchas imprecisiones. Cuando empieza el cansancio por el extremo calor se siente con el paso de los minutos, ustedes (prensa sampedrana) ya están acostumbrados pero acá hace calor. En el fútbol argentino, donde también hay temperaturas muy altas, pasó que River Plate erraba pases fáciles debido al clima. Nos faltó tener precisión, el gol en contra viene de una equivación, teníamos la pelota ganada, la robaron en mediocampo y la mandaron en medio de Julián (Martínez) que estaba lesionado. Después tuvimos contragolpes, pero no tuvimos tranquilidad para liquidar”.

Troglio se defendió cuando fue señalado de terminar encerrándose en sus últimas visitas a San Pedro Sula.

“Metido atrás es defender, que es parte del fútbol. Cuando faltan pocos minutos y estás agotado hay que poner un bloque, aunque hiciste haces cambios para ganar con Kevin López, Chirinos, Nájar y Solano, todos ellos corren, pero con un calor muy grande es difícil hacer el ida y vuelta. No recuerdo un tiro al arco de Real Españaa además del gol, no digo remates, sino jugadas de peligro dentro del área, lo que habla bien del sistema defensivo”, comentó el técnico argentino.

Para finalizar, Troglio habló sobre las variantes que debe hacer partido a partido debido a las exigencias que le presentas los rivales con el deseo de derrumbar su invicto.

Ya se lo dije a los jugadores. Siempre ha sido importante ganarle al Olimpia, pero hoy es mucho más exigente porque está ese morbo del invicto y se agrega algo más, por lo que nosotros también tenemos que agregar algo más. Esto es una satisfacción, si me preguntas si me gustaría estar de nuevo en esta situación, me encantaría, pero como se lo dije a los jugadores, en el fútbol también existe la derrota y hay que estar preparados cuando pase. Si pierdo un partido antes de los 40, me dolerá, pero ya logramos otras cosas como siete títulos y el campeonato invicto, aquí lo único que sirve es salir campeón en mayo”, cerró.