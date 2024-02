Rougier habla por primera vez de su convocatoria y lo que le dijo Rueda

“No pienso nada, cada quien tiene su opinión, sus argumentos, no puedo vivir de lo que piensan los demás, tengo esta posibilidad, hablé con el profesor Rueda, le manifesté mis sentimientos y él me dijo lo que tiene pensado”, expresó.

“Las pláticas con el profesor Rueda son privadas, cuando me comentó que estaba la posibilidad le dije que estaba feliz, que no quería generar molestia en los institucional y lo grupal, pero si me daba la confianza yo feliz”, agregó.

Los entrenamientos de la Selección de Honduras serán en la sede del Olimpia. Este domingo se concentró el primer grupo y ahora lo hacen el resto de jugadores para entrenar este lunes.

“Este es el primer paso, una puerta abierta que estaba cerrada, pero ahora dependerá de lo que yo haga para seguir siendo llamado”.

Luis “Buba” López y Harold Fonseca fueron los otros porteros convocados para este microciclo de la Bicolor.

“Tanto Buba como Harold son grandes porteros, hay que competir sanamente, hay que trabajar y disfrutar este momento porque ha costado mucho”, afirmó.

La Copa América sería un sueño para Jonathan Rougier.

“Todo dependerá de lo que vaya sucediendo, de lo que trabaje y pueda hacer, ahora si es una Copa América, antes era solo del sur, sería muy lindo y un sueño muy grande poder estar ahí”, declaró.

“Estar en la H es un gran compromiso, una gran decisión y hay que disfrutarlo al máximo”, añadió.

Por último, agradeció a todos los que lo han apoyado y felicitado por su llamado a la Bicolor.

“Agradezco a las personas que me dieron un mensaje de apoyo y alegría, estoy feliz por estar acá, he tenido mensaje de gente de Olimpia, directivos y gente de otros clubes”, concluyó.