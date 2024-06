Michaell Chirinos habla de Cuba y hace confesión sobre Choco Lozano

Competencia en la Selección de Honduras, ¿se ve en el 11 titular en el inicio de las eliminatorias?

La verdad es que estoy muy feliz de volver a la Selección Nacional de Honduras. Es una oportunidad para demostrar mi capacidad. Sobre la competencia, para uno como jugador es mucho mejor que exista talento porque ayuda a esforzarse más y dar el extra.

Me llena de mucho orgullo poder competir con Luis Palma, Edwin Rodríguez, estoy en un buen momento y me siento físicamente muy bien. Ahora esperamos poder demostrarlos en los partidos que se vienen.

Reflexión sobre derrota ante Costa Rica que los dejó sin Copa América y lo que se viene en el camino rumbo al Mundial.

Como lo dije en su momento, nos dolió la derrota ante Costa Rica pero todo pasa por algo, es aprendizaje en la vida. Ahora estamos muy contentos y enfocados en lo que viene, lo hemos hablado y estamos claros que tenemos que tener mucha humildad y competencia sana entre nosotros para sacar esto adelante. Tenemos grandes jugadores y hay que demostrarlo.

¿Qué significa volver a la Selección tras su golazo a Keylor Navas y el gran torneo que hizo con Olimpia?

Me siento muy bien y estoy agradecido con Dios ya que pude hacer un gran torneo con Olimpia y se pudo lograr el objetivo. Estar en la Selección implican muchos más cosas, hay que mejorar y uno trabaja para ser titular, pero si no me toca también sabemos que hay buenos futbolistas y tenemos que respetar las decisiones del cuerpo técnico. Como me lo dijo una persona, yo debo de estar preparado para cuando me toque y así será.

¿Qué saben sobre Cuba?

Vimos un video sobre ellos (Selección de Cuba) hace unos días y la verdad es un equipo muy disciplinado en la parte de atrás, sale muy rápido en el ataque y tiene grandes jugadores que están pasando un gran momento como Luis Paradela, hay que tener mucho cuidado en eso. Pero nosotros estamos enfocados en nuestra capacidad y el talento que tenemos y que hay que demostrarlo.

Confianza para los juegos ante Cuba y Bermudas en el inicio de las eliminatorias.

Primero confiamos en la capacidad de selección que tenemos, en los jugadores. Luego que nuestro primer partido es en casa, con nuestra gente, es una cancha muy buena y hay que demostrarlo. Serán unos rivales muy difíciles, pero estamos enfocados en poder sacar los puntos.