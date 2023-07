Michael Perelló habla sobre una posible titularidad en el marco de Real España

En el conjunto aurinegro el tema es si Luis López sigue o no y sea lo que sea que pueda suceder el porteño se está preparando como lo hace temporada a temporada.

En el día de su cumpleaños número 25, Michael Perelló fue el elegido para dar valoraciones en conferencia de prensa y el arquero no se ha vuelto loco con el tema de Buba López y su posibilidad de ser el estelar en el pórtico de Real España.

-LA CONFERENCIA CON PERELLÓ-

Es una duda que Buba López continuará en el equipo y ante ese panorama el elegido a cubrir ese lugar eres tú ¿estás listo para ese reto?

La preparación desde hace tiempo atrás viene siendo muy buena. He aprendido bastantes con la ayuda de los profesores, compañeros y en este caso con la ayuda de Luis. Hoy se está dando esa controversia y no sabemos si Buba va seguir todavía, pero igual la preparación está y vamos a ver qué es lo que sucede para afrontar lo que se viene.

Independiente que se quede López y por la gran pretemporada que hicieron ¿crees que ya le llevas ventaja a Buba para la titularidad este torneo?

No lo sé. Esa decisión la tiene el cuerpo técnico y no vamos a pecar de soberbios en ese caso. Yo sé que he estado en la pretemporada, pero lo más seguro es que él individualmente ha estado trabajando. Yo solo estoy esperando lo que suceda para este torneo que viene.

¿Cuáles son las metas a las que aspira Real España para este último semestre?

La preparación ha sido bastante cansada una semana de trabajos de playa eso no ha tenido un poco resentidos, pero así como es fuerte, a su vez es necesaria porque se viene el torneo local e internacional. Los sueños nuestros es ser campeones de ambos campeonatos.