¿Quién sería el posible sustituto de Buba? Así responde Elías Burbara

Entre ellas está sí Buba López volverá o no al equipo y el tema de Alfredo Mejía que si todo sale bien su regreso a la Máquina se cerraría en los próximos días.

La verdad que lo que está pendiente es el tema de Alfredo Mejía que no depende de nosotros , si no de la situación de él en Grecia y en los próximos días esperemos que se resuelva eso para anunciarlo oficialmente.

Esto fue parte de la preparación. Ya días no teníamos una pretemporada así de larga y de mucho trabajo, espero que los jugadores le hayan sacado el provecho a estos trabajos y que puedan llegar a la jornada 1 con un buen nivel físico y futbolístico.

Cuéntenos ¿cómo va ese proceso?

Dependemos del equipo de Grecia porque todavía tiene contrato ahí entonces si logra pues será nuestra alta ya sea por préstamo o compra. Nosotros ya mandamos la solicitud y el tema está en manos de Alfredo si él logra resolver eso estará aquí.

¿Qué sensaciones hay a dos semanas de que inicie el torneo?

Confianza porque vamos a pelear los dos torneos que se nos vienen, confiamos en el cuerpo técnico y en los jugadores.

Hay un tema que tiene inquietos a los Aurinegros y es si Buba López seguirá o no con Real España ¿cómo está la situación?

Aquí hay que hacer referencia no solo en Luis si no en todos los jugadores él que quiera estar en Real España bienvenido y el que no pues buena suerte.

¿Hasta cuándo van a esperar a Buba?

No hay ninguna chance, el equipo está listo, confiamos en Michael Perello y el eventual sustituto de Buba lo tenemos en la casa y es Perello. No hay fecha si viene bueno y si no también.

¿Tienen un extenso plantel van a prestar o vender?

Sí claro. Tenemos como 35 jugadores con contrato, así que por lo menos son siete jugadores que se van a préstamo.

Hablando de la Selección Nacional, hoy estamos sin entrenador ¿para usted cómo debería ser el perfil del entrenador?

Tenemos que apostar por un mundialista que tenga mucha experiencia en la zona y esperemos que el presidente de la comisión de selecciones nos pueda dar las alternativas correctas para que tomemos una buena decisión. Tiene que ser un técnico internacional y no es ningún tema con los técnicos locales, pero la preparación que se ha recibido aquí no es la indicada para competir a este nivel.