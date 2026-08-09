¡México doblega a Estados Unidos y es campeón del Premundial Sub-20!

Puebla, México.

La selección de México se proclamó campeona del sub'20 de la Concacaf y elevó a 15 su cifra de títulos en el torneo regional tras derrotar por 0-2 a su par de Estados Unidos este domingo en un partido en el que tuvo un jugador más en el segundo tiempo.

Cristóbal Alfaro convirtió los dos goles para darle a México el triunfo, luego de haberse clasificado previamente a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y a la Copa Mundial del próximo año.

Los mexicanos salieron a presionar en su estadio, el Azteca, y en el minuto 3 estuvieron cerca de tomar ventaja con una llegada al área de Hugo Camberos, quien remató por encima del arco.