Mexicano Michael Pérez revela por qué fichó por Real España

Lo primero que hice al aterrizar fue verme con algunos directivos, salimos a comer y luego al hotel. No me dio tiempo de salir porque cayó una tormenta horrible. Algo que también logré hacer es que ya probé las típicas baleadas, me gustaron.

Lastimosamente no he tenido tanto tiempo para conocer mucho la ciudad, las instalaciones del club sí, ya las conozco. Ahora mismo estoy en ese lapso de adaptarme a todo.

Yo estaba esperando ofertas en el fútbol mexicano y en ese tiempo no se concretaban y en eso llegó algo de un equipo de Costa Rica y luego vino lo del Real España y al ver la diferencia de estar en un equipo grande, fue lo que más me llamó la atención y por eso vine.

He estado entrenando por aparte y no es lo mismo que estar dentro de un grupo por eso quiero ponerme lo más rápido a la par del equipo para poder ganarme un lugar dentro del 11 y ya jugar.

Soy un jugador intenso, un jugador que roba muchos balones en mi posición y puedo dar una salida clara al equipo. En momentos de presión soy muy paciente y puedo colaborar mucho al equipo. He aprendido a ser más intuitivo antes que luchar, uso más la inteligencia aunque si me toca meter el pie, lo vamos a hacer.

Porque soy un futbolista que todo el tiempo estoy compitiendo y nunca bajo los brazos, el equipo es ganador y a mí me gusta ser un ganador por eso quiero demostrar que no se equivocaron en ficharme.

Hemos sido contrarios en México, no he tenido el placer de compartir en un equipo, pero se ve la capacidad y talento que tiene y como paisanos nos vamos a llevar muy bien y con confianza.

Con él hemos hablado por teléfono y me pidió que viniera a sumar al equipo y yo vengo con ese compromiso desde antes que él me lo pidiera.

¿Eso era porque siempre quisiste dedicarte al fútbol?

Sí, ese fue mi sueño desde muy chico, siempre me lo propuse y hasta que lo logré. Hoy me siento muy orgulloso y no solo yo si no también mi familia. Tuve la oportunidad de estar en el equipo de ciudad y en uno de los más grandes de México.

¿Qué tan duro fue?

Fue muy difícil porque mi papá era el que hacia un enorme sacrificio, al estarme dando dinero para los camiones, para la comida y para todo, eso siempre se lo voy a agradecer a mi papá, estoy orgulloso de él.

Pero todo tiene su recompensa conseguiste cinco títulos de mucha importancia con nada más y nada menos que las Chivas de México...

Fueron sueños que alcancé cumplir, metas que me trace y todo este fruto es gracias al esfuerzo que estuve haciendo desde pequeño, pero se siente bien porque lo hice para enorgullecer a mis papás.

Esa es tu mayor carta de presentación ¿cuánto hay del Michael Pérez de esa época?

Hay mucho de ese Michael Pérez, solo que ahora tengo más experiencia, analizo muy bien las cosas. Me quedo con ese grupo que tuvimos por la unidad que manteníamos y fue base pasar ser ganadores.

Fuiste dirigido por Matías Almeyda, pero ¿qué otros futbolistas de renombre tuviste como compañeros?

Estuve con Allan Pulido, Rodolfo Pizarro, Isaác Brizuela, Javier 'Chofis' López, Orbelín Pineda y Rodolfo Cotta, eran todos unos jugadorazos.

También fuiste jugador Olímpico en Río de Janeiro ¿qué experiencia viviste?

Fue una gran etapa cuando comenzaba a destacar, eso fue un poco antes de la llegada de Matías Almeyda, ahí estaba dando mi crecimiento dentro del fútbol. Fue algo muy bonito porque fue precisamente el 'Potro' Gutiérrez quien dirigió a esa selección y me gané su confianza. Fueron años muy buenos conmigo.

Luego te mantuviste en equipos de la Liga Expansión ¿por qué se dio esa caída en vez de seguir ascendiendo?

Fue porque cuando yo salí de Chivas llego a Querétaro en enero de 2020 y cuando ya me estoy estableciendo comenzó la pandemia y yo iba a préstamo y a todos los que íbamos a préstamo nos dejan volando, entonces, me quedo sin equipo seis meses y el único que me dio la oportunidad por el mal momento económico en todo el mundo fue Dorados y ahí comencé a rodar por la Liga Expansión.

¿Con Real España buscarás tu mejor nivel?

Es a lo que venimos, mi intención es recuperar o superar mi nivel pasado y es por eso que me quise venir para acá. No nos podemos ir de esta entrevista sin que nos explique ¿por qué te dicen el 'Tortas'?Eso fue porque se me rompió un zapato cuando estaba chico y los compañeros me comenzaron a decir el 'Tortas' porque mi pie parece una torta.