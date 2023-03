“Si me entero que Messi va renovar con PSG, me declaro en huelga”

Messi ha sido el blanco de las críticas de varios integrantes de RMC Sport en su programa ‘After Foot’. Jerome Rothen, exjugador del cuadro parisino, no dudó en disparar contra el argentino por su flojo partido ante el Bayern Múnich en la Champions League.

“Si me entero mañana de que Messi va a renovar por el PSG, me declaro en huelga y no vuelvo a ir al Parque de los Príncipes. No lo queremos, tiene que irse del PSG”, aseveró.

“¡Él no quiere involucrarse en este club! Él dice que ahora está ‘aclimatado’, pero ¿a qué está aclimatado? Anotas 18 goles o das 16 asistencias este año contra Angers y Clermont... ¡Pero en los partidos que importan, desapareces!”, disparó Rothen.