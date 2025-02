Messi en Honduras: Confirman día y hora de su llegada, ¿vendrá David Beckham?

“Inter Miami aterriza, va al hotel Intercontinental, ahí hay un evento de meet and greet, que rifamos y es un sorteo muy exclusivo, una firma de autógrafos muy privada, luego ellos vienen a cancha, ingresan, juegan y se pueden retirar el mismo día. De hecho, se van el mismo día, no es un tema de seguridad, su avanzada tiene días de trabajar con nosotros y han quedado sorprendido de cómo hemos trabajado con ellos”, afirmó Girón.

También le consultamos a Carlos Girón si David Beckham viene a Honduras y fue sincero al aducir que no sabe, pero sí está en lista.

“Esa no me la sé, pero está en la lista, siempre la comitiva se inscribe y está en la lista, yo mismo me podría sorprender que aparezca, para las chicas, si viene, vendrá en shorts, ja, ja, ja...”.