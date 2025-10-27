Messi habla de su presencia en el Mundial 2026 y sorprende: "Voy a ver si puedo estar..."

Miami, Estados Unidos.

Lionel Messi, delantero del Inter Miami, aseguró este lunes que ganar el Mundial con la Selección Argentina fue "el sueño" de su vida y que le encantaría defender la Copa del Mundo en el campo el próximo verano en Estados Unidos.

"Va a ser espectacular, es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me gustaría estar acá, sentirme bien y sentirme parte de la Selección. Voy a ver si puedo estar al cien por cien, poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección", afirmó Messi en una entrevista con la cadena estadounidense NBC, transmitida en inglés.

Al pensar en el Mundial conquistado en 2022, Messi reconoció que su mente estaba en todos los sacrificios que realizó para llegar a ese éxito.

"Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso, fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que pasé con mi familia, mi gente y Argentina", dijo.