El lindo gesto de Messi con los hijos de Pedro Troglio en Miami

El ocho veces Balón de Oro les firmó autógrafos en sus camisetas y se sacaron hermosas postales que salieron a la luz a través de las redes sociales de Pedro Troglio.

El de Luján, Argentina, se sintió muy feliz con este momentazo y redactó lo siguiente en sus plataformas: "Fenómeno en la cancha y en la vida. Los hiciste feliz. Muchas gracias, maestro".

Lionel Messi inició la pretemporada con el Inter Miami, club en el que también entrena nuestro legionario David Ruiz. Asimismo, el crack no asistió a la gala de los Premios The Best en Londres, Inglaterra.