Messi está en Argentina: sorprende en su llegada tras perder final del Mundial

Buenos Aires, Argentina.

Lionel Messi regresó a Argentina este martes desde Estados Unidos tras su participación en el Mundial 2026, en el que la Albiceleste fue subcampeona, en un avión privado que le trasladó a Rosario, su ciudad natal, donde no tuvo contacto ni saludó a los fanáticos que aguardaron su llegada durante la madrugada. El astro tocó tierra alrededor de las 6.30 hora local (9.30 GMT) procedente de Miami, Estados Unidos, en el aeropuerto internacional de Rosario (provincia de Santa Fe) y recorrió en una camioneta con cristales oscuros los pocos kilómetros que separan esa localidad de la de Fisherton, donde su familia tiene una residencia en un barrio exclusivo. De acuerdo a medios locales, Messi se quedará allí durante los próximos días junto a sus familiares para unas vacaciones antes de tener que regresar para incorporarse a los entrenamientos del Inter Miami, su equipo de la liga de fútbol estadounidense.

El capitán de la selección argentina no regresó en el mismo vuelo que trasladó el lunes por la tarde a Buenos Aires a gran parte del plantel y la delegación desde Nueva York, quienes fueron recibidos por una multitud exultante en los alrededores del aeropuerto internacional de Ezeiza, que los acompañó hasta el cercano predio de entrenamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).