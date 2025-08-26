¡Sorpresa! Gabriel Araujo ficha por equipo hondureño tras su paso por Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

¡Sorpresa! El experimentado defensor brasileño Gabriel Araujo seguirá jugando en la primera división del fútbol hondureño tras su exitoso paso como jugador del Olimpia. A dos meses de su salida del cuadro olimpista y tras encontrarse como agente libre, el lateral sudamericano ha sido anunciado sorpresivamente la tarde de este martes como flamante fichaje de uno de los equipos de la Liga Nacional de Honduras.

La nueva casa de Gabriel Araujo en el balompié catracho es el Génesis FC, equipo que llegó para la presente campaña tras una fusión que realizó con el anterior equipo carpintero. Mediante sus redes sociales, el club de la Policía Nacional sorprendió al informar en sus diferentes plataformas de redes sociales sobre la incorporación del talentoso jugador zurdo. "Un jugador más que se une a las filas de Génesis F. El ex jugador de Olimpia, el brasileño Gabriel Araujo de 33 años y lateral izquierdo, refuerza la defensa de nuestro equipo, una contratación importante que se logró gracias a las gestiones de las Directiva de nuestro Club", fue el mensaje de la institución. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El estreno del carioca con el equipo podría darse este sábado 30 de agosto en el duelo donde serán locales enfrentando al Victoria por la jornada 7.

Cabe recordar que Araujo llegó al Olimpia en 2022 y, desde entonces, se consolidó como una pieza clave en el esquema del equipo. Sin embargo, para este segundo torneo bajo la dirección de Eduardo Espinel, el lateral no entra en los planes del entrenador. Durante su tiempo en Olimpia, el brasileño fue considerado uno de los jugadores más queridos por la hinchada en las últimas temporadas. El brasileño conquistó un total de seis títulos con la institución: cinco campeonatos de Liga Nacional y una Copa Centroamericana.

Otro refuerzo