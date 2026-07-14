Barcelona ya tiene su nuevo galáctico: llega el miércoles y el anuncio es inminente

Barcelona, España.

El FC Barcelona espera este miércoles la llegada del delantero alemán Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, quien pasará la revisión médica el jueves, previo paso a convertirse en nuevo jugador del equipo de Hansi Flick. Según ha podido saber EFE, el extremo se someterá a la preceptiva revisión médica y en el caso de que la supere sin problemas y se cierre el contrato y las diferentes cláusulas existentes en el mismo, Adeyemi firmará con el Barça hasta junio de 2031.

Si todo ocurre como lo tiene previsto el club azulgrana, Flick dispondrá del veloz extremo alemán para la sesión de entrenamiento del próximo viernes. Otra cosa diferente será su presentación oficial, puesto que el presidente de la entidad, Joan Laporta, se encuentra actualmente en Estados Unidos para presenciar la parte final del Mundial y su vuelta estará en función del resultado de la semifinal España-Francia. El acuerdo entre Barça y Borussia Dortmund se cerró en unos 22 millones de euros más siete más en variables y el club alemán se ha reservado un 20% de una futura venta.