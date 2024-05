Mbappé y su vaticinio para la vuelta de semifinales ante Borussia Dortmund

“Hay mucha presión, es normal, está en juego una plaza en la final de la Champions League , algo que no es cualquier cosa. Sobre todo cuando se conoce la historia de este equipo en la competición”, dijo Mbappé durante un evento de su asociación “Inspired by KM” con 2.000 niños en los Campos Elíseos de París .

Mbappé también fue preguntado este domingo por su objetivo de estar con Francia en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París-2024, algo que no tiene seguro porque dependería de la autorización de su club.

“Mi postura no ha cambiado. Pero la verdad es que no es asunto que toque ahora. Ahora toca el París Saint-Germain. En este momento, no pienso mucho en los Juegos Olímpicos pero mi postura al respecto no ha cambiado”, dijo.

Mbappé ya ha manifestado su deseo de estar con Francia en los Juegos Olímpicos en su ciudad. El torneo olímpico de fútbol se reserva en categoría masculina para jugadores Sub-23, pero cada selección puede incluir a tres hombres mayores de esa edad y esa sería la vía para él, que tiene 25 años.

Al no ser un torneo que forme parte de las fechas FIFA, los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores y el Real Madrid, que suena como probable destino de Mbappé para la próxima temporada, ya informó el martes a varias federaciones nacionales, entre ellas la francesa, de que no tiene pensado poner a disposición a sus futbolistas para los Juegos de París, que coinciden en fechas con su pretemporada.