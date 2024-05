“PSG me echó por fichar a Sergio Ramos, realmente me entristeció; fue una pena”

Y es algo que ha sucedido en los últimos años en el PSG y tras perder la final de la Champions League en 2020 ante el Bayern Múnich, decidió no renovar el contrato a uno de los grandes futbolistas de su historia.

En el PSG han pasado grandes figuras, sin embargo, algunos de ellos no terminan su historia con el conjunto parisino, algunos ejemplos actuales, Lionel Messi y Neymar .

En dicha temporada, el conjunto parisino no le dio continuidad a Thiago Silva y el brasileño tuvo que salir del club sin querer y terminó fichando por el Chelsea, donde felizmente encontró su revancha.

Thiago quería seguir en el PSG, pero el equipo ya tenía un plan, fichar a Sergio Ramos, un futbolista que tenía su misma edad y que llegaba a cobrar más tras dejar al Real Madrid.

“No tengo nada contra Ramos pero, en el momento en el que le ofrecieron el contrato, tenía la misma edad que yo el año pasado (35). Eso realmente me entristeció. Sentí que no había hecho nada por el club, me dejaron ir para fichar a Ramos”, confesó en diálogo con ESPN Brasil.

Y agregó: “Creo que se podría haber hecho algo más, porque no fueron ocho días, no fueron ocho meses, fueron ocho años de muchas victorias y mucho trabajo para poder cambiar y llevar al PSG al nivel en donde está hoy. Muchos aficionados creían que yo quería seguir cobrando lo mismo. No tiene nada que ver con el Chelsea ni con mi salario. Firmé aquí por menos de la mitad”.