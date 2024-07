Mbappé no duda: su respuesta sobre si será relevo de Cristiano en Real Madrid

“Todo el mundo sabe la admiración que siempre he tenido por Cristiano. Tuve la oportunidad de conocerle y hablar con él muchas veces. Estamos en contacto y siempre trata de darme buenos consejos. Es un honor. Pase lo que pase, seguirá siendo una leyenda del fútbol. Pero espero que pasemos mañana nosotros”, dijo.

Mbappé se deshizo en halagos hacia Cristiano, que podría disputar su último encuentro en una Eurocopa, y a quien dijo respetar pese a dejar claro que espera que sea Francia la selección que alcance las semifinales aunque sea a costa de dejar por el camino al ex jugador del Real Madrid.

“Nunca he envidiado nada. Solo quiero admirar la grandeza de Cristiano. No habrá ninguno así. Ha dejado huella en la historia del fútbol. Ha marcado a generaciones, ha marcado infinidad de goles y ha logrado un gran número de títulos. Siento un gran respeto hacia él, pero mañana espero que no esté tan feliz porque hayamos pasado a semifinales nosotros”, agregó.

Preguntado por si quiere seguir los pasos en el Real Madrid de Cristiano y convertirse en un ídolo como él, recalcó que el jugador portugués “es único y solo hay uno” y señaló que sólo quiere seguir “su propio camino”.

Además, indicó que ha tenido “la suerte de empezar a vivir el sueño de jugar en el Real Madrid” y manifestó su idea de escribir una gran historia en el club blanco. “Pero no voy allí a seguir la historia de Cristiano”, resaltó.

El jugador del Real Madrid también quiso dejar claro que Portugal no es sólo Cristiano Ronaldo porque tiene a otros muchos buenos jugadores que forman un equipo muy bueno al que hay que tener en cuenta.

“Cuando juegas contra un equipo como Portugal es muy peligroso nombrar solo a un jugador porque tiene muchos y muy buenos. Cristiano es una leyenda, pero decir solo eso es despreciar a los demás jugadores. Bruno Fenandes, Bernardo Silva, mis compañeros del PSG que también están ahí y son peligrosos... Fijarse en un solo jugador es descuidar a los demás. No vamos a cometer ese error”, apuntó.

También alabó a otro jugador como Pepe, que sigue en la élite con 41 años: “Nunca es fácil enfrentarse a grandes jugadores como él. Tenemos que respetar mucho lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Es una leyenda del Real Madrid y de Portugal y jugar aquí de titular a los 41 años no es poca cosa. Si está ahí es porque merece estar. Es único en su clase y cuando empiezas a jugar quieres jugar contra los grandes. Será un placer jugar contra él mañana y le respeto”, señaló.

Asimismo, pidió apoyo para Antoine Griezmann, que no está jugando a su mejor nivel y recibe críticas desde la prensa de Francia: “Notamos las críticas. Es un jugador que ha dado bastante a la selección.Hay que valorarle. Está un momento duro, no pasa nada por decirlo. Creo que tiene todo el apoyo de la gente, del grupo, del vestuario y debería tener el apoyo de los periodistas. Ha hecho crecer a nuestro país. Cada uno es libre de dar su opinión, pero duele un poco las críticas hacia Griezmann. Lo ha dado todo por Francia. Es uno de los mejores jugadores de la era moderna de la selección. Siempre ha tenido un gran estado de forma. Hay que apoyarle. Cuando lo hacen, se ve en su cara y da lo mejor de sí mismo”.