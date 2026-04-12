Mbappé no entrena con Real Madrid, ¿se pierde la vuelta ante Bayern Múnich?

Madrid, España.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, no se entrenó este domingo junto al resto del grupo por "precaución" después de recibir puntos en su ceja derecha a causa del golpe que recibió durante el partido ante el Girona, según informó el club blanco a través de su página web.

A tres días de enfrentarse al Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el delantero madridista no pudo trabajar junto al resto de sus compañeros, que regresaron al trabajo tras un día de descanso.