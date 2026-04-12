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Mbappé no entrena con Real Madrid, ¿se pierde la vuelta ante Bayern Múnich?

Los blancos deben de remontar el miércoles en Alemania para avanzar a semifinales de la Champions League.

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 13:01 -
  • Agencia EFE
Mbappé no entrena con Real Madrid, ¿se pierde la vuelta ante Bayern Múnich?

Kylian Mbappé es la máxima figura del Real Madrid en la zona ofensiva.

 Foto EFE.
Madrid, España.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, no se entrenó este domingo junto al resto del grupo por "precaución" después de recibir puntos en su ceja derecha a causa del golpe que recibió durante el partido ante el Girona, según informó el club blanco a través de su página web.

A tres días de enfrentarse al Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el delantero madridista no pudo trabajar junto al resto de sus compañeros, que regresaron al trabajo tras un día de descanso.

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Mbappé sufrió un duro golpe al final del encuentro contra el Girona. En el minuto 85, se internó en el área y Vitor Reis le dio un codazo. Acabó ensangrentado y el Real Madrid enfadado porque el colegiado Arberola Rojas no señaló penalti. Además, el VAR no llamó al árbitro para revisar la jugada.

Fue la única ausencia junto a los lesionados Thibaut Courtois y Rodrygo Goes, que continúan con sus procesos de recuperación. Mbappé podría reincorporarse este lunes a los entrenamientos y tendría dos días para preparar junto al resto del grupo el trascendental encuentro frente al Bayern Múnich.

Mbappé no entrenó con el Real Madrid y recibió unas puntadas en la frente por la herida que sufrió ante Girona.

Mbappé no entrenó con el Real Madrid y recibió unas puntadas en la frente por la herida que sufrió ante Girona.

El Real Madrid debe remontar el 1-2 del choque de ida si quiere mantenerse con vida en una competición. La Liga, prácticamente perdida tras empatar ante el Girona, se suma a las pérdidas de la Copa del Rey tras caer ante el Albacete y de la Supercopa de España, competición que perdió en la final frente al Barcelona.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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