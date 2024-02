Noticia Mbappé: “Me dicen que ya está hecho su fichaje por Real Madrid, seré feliz si se va”

Afirma que la información que se publicó el sábado pasado desde diferentes medios prestigiosos es cierta. Le Parisien, periódico referente con información del París Saint Germain, reveló que Mbappé ya tomó una decisión y que eligió jugar en el Real Madrid a partir de la siguiente campaña.

“Tenemos la impresión de haber vivido ya esta telenovela. En años anteriores no me llegó demasiada información, pero ahora por primera vez, a través de fuentes coherentes y serias que tengo, me dicen que ya está hecho su fichaje por el Real Madrid. Lo más probable es que se haga. Seré feliz si se va. Entiendo su posición de no poder decirlo. Tiene objetivos por los que luchar y ama a su club. Esperemos su decisión como adultos”, relata la ex futbolista gala en declaraciones a ‘Canal Football Club’.

En sus palabras se puede leer entre líneas que la información que le ha llegado procede de dentro del club o del entorno directo del atacante y que, en efecto, Mbappé ya habría comunicado a Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, que no continuará vistiendo la camiseta del conjunto parisino.

La exfutbolista ha asegurado que entiende la postura de Mbappé, tanto la de querer salir del club como la de no querer hacerlo público. Lo cierto es que el anuncio del crack francés mantiene en zozobra a todo el mundo del fútbol, pero sobre todo a Francia.