Mbappé: La petición del PSG tras desvelarse que jugará con Real Madrid

Sin embargo, pese a que cada vez son más intensos los rumores que sitúan a Mbappé en el conjunto blanco la próxima temporada, la estrella del PSG no ha desvelado aún su futuro, aunque libre de contrato en junio, puede anunciar su marcha cuando lo desee.

Mbappé y su entorno valoran la estrategia para comunicar su futuro y puede abrirse una crisis de grandes dimensiones en el equipo parisino. La idea del futbolista es anunciar su salida y el nuevo destino, pero en el PSG quieren que no lo haga hasta que el club haya culminado su participación en la Champions. Consideran que tienen esperanzas en este torneo y no desean que el futuro del delantero lo acabe tirando todo por la borda.

Según el citado medio, el PSG tiene claro que va a perder a Mbappé a pesar de todos los esfuerzos por renovarlo. Las posturas se han ido alejando y la decisión del atacante es puramente deportiva, ya que los blancos no le pagarán el enorme salario que percibe actualmente en la capital francesa.

En París entienden que el destino del jugador está en el Real Madrid, pero quieren que el francés no explique nada públicamente para que el club no estalle en la fase decisiva de la temporada.

Su silencio sobre el tema desde hace semanas no cambia nada a la situación de Mbappé: su contrato con el PSG acaba el 30 de junio y nunca ha ocultado su atracción por el Real Madrid, el equipo de su ídolo Zinedine Zidane y el club que parece mejor armado para ofrecer al campeón del mundo francés la Liga de Campeones que le falta en su palmarés.

Mbappé siempre dejó claro que él era el único dueño de su destino y que solo él decidiría qué hacer y cuándo anunciarlo.

La última vez que habló fue el 3 de enero tras el Trofeo de Campeones (Supercopa) contra Toulouse (2-0): “No he tomado mi decisión, no he elegido aún. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que hace que todas las partes queden protegidas. Lo anunciaré cuando tome mi decisión”, prometió.

Contactado por la AFP este fin de semana, el entorno del futbolista no ha querido comentar los nuevos rumores.

Según una fuente cercana al PSG, no hay “ninguna evolución” en el caso y Mbappé “no ha informado al club de ninguna decisión”, cuando existe un pacto por el que el jugador informará primero al presidente del club francés Nasser al-Khelaifi antes de hacer pública su decisión.