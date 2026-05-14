Mbappé estalla contra Arbeloa tras ser suplente ante Oviedo y deja tremendo dardo

Madrid, España.

El francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, desveló que fue suplente contra el Oviedo este jueves porque su entrenador, Álvaro Arbeloa, le comunicó que actualmente es “el cuarto delantero” de la plantilla. “Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”, declaró en zona mixta. “No he tenido ningún problema. Hay que respetar la decisión del entrenador. Cada uno tiene su filosofía y tienes que aceptarlo. Yo solo tengo que trabajar para ser mejor que Brahim, Masantuono, Vinícius y Gonzalo para tener minutos”, completó.

Declaraciones que Mbappé quiso salir a dar, por propia iniciativa, tras ser silbado por su afición por primera vez desde que llegó al Real Madrid. “Prefiero hablar aquí, de mi boca. Es más claro”, aseguró. “¿Los pitos? Es la vida. No podemos cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada, es una manera de expresar una opinión y no hay que cogerlo personal. A lo largo de mi carrera he tenido tiempo en el que la gente me pitaba, al final es la vida de un jugador del Real Madrid y un jugador famoso”, declaró.

😶 LA CARA DE MBAPPÉ DURANTE LA BRUTAL PITADA.



🔊 Así reaccionó Kylian al recibimiento del Bernabéu. pic.twitter.com/wUiNBPmqtc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 14, 2026