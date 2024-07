Mbappé recordó a Cristiano Ronaldo y reveló los consejos del portugués

El francés Kylian Mbappé no se olvidó de Cristiano Ronaldo en su presentación con el Real Madrid y se pronunció sobre los que ahora son sus compañeros, como Vinicius Junior.

“Voy a jugar dónde quiera el míster. Puedo jugar en las tres posiciones de arriba, como he hecho en París, Francia y el Mónaco. Lo mejor es estar bien físicamente, pero el lugar es un detalle; para mí, no es un debate. Me da igual dónde jugar, quiero jugar y demostrar que puedo ayudar al Real Madrid”, dijo en rueda de prensa.