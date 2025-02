Mauricio Dubón es pretendido por Nicaragua para el clásico Mundial de Béisbol

Managua, Nicaragua.

“Vamos a buscarlo para ver si está dispuesto a jugar con nosotros”, aseguró el presidente de la Feniba, Nemesio Porras, en el aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua, mientras daba la bienvenida a un grupo de la Selección Nacional que brilló en el pasado Preclásico en Taiwán. “Lo vamos a buscar”, insistió Porras según recoge Diario La Prensa de Nicaragua.

Y es que Mauricio Dubón no puede competir con Honduras en estos eventos de gran impacto en la pelota chica, ya que este país no tiene un potencial; apenas se lleva a competencias amateur y no profesionales donde Nicaragua es uno de los grandes exponentes en la región.

¿Pero, podrá Dubón jugar para Nicaragua siendo hondureño? Los dirigentes del vecino país están haciendo las gestiones y dependiendo de la disposición que tenga Mauricio, se podrá dar esa posibilidad, pues el mismo pelotero ha manifestado su deseo de hacer una selección centroamericana para estas competencias.

Según reportes desde Nicaragua, abogados consultados sobre esta posibilidad, se tiene que hacer una investigación sobre las raíces de Mauricio, para saber si sus antepasados llevan sangre de ese país; también se puede optar porque consiga la nacionalidad, algo que no es muy complicado a diferencia del fútbol donde la FIFA pide que los jugadores radiquen cinco años consecutivos en el país al que quieran defender.