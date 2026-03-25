Mauricio Dubón brilla en la pretemporada con los Bravos de Atlanta en la MLB

Los Atlanta Braves, nuevo equipo del pelotero hondureño Mauricio Dubón, cerraron el pasado martes 24 de marzo con rotundo éxito su pretemporada 2026 en las Grandes Ligas.
La novena de Atlanta disputó un total de 28 encuentros durante el “spring training”, logrando un destacado balance de 21 victorias y apenas 7 derrotas a lo largo de esta etapa de preparación.
El equipo dirigido por Walt Weiss mostró solidez en todas sus líneas, tanto en la ofensiva como en la defensiva, siendo Dubón uno de los jugadores más sobresalientes.
El beisbolista originario de San Pedro Sula finalizó la pretemporada con un promedio de bateo de .311. En 45 turnos al bate, conectó 14 imparables, impulsó 6 carreras y anotó en 5 ocasiones. Además, conectó un cuadrangular.
En el aspecto defensivo, Dubón se desempeñó en dos posiciones. Vio acción en 16 ocasiones como campocorto y también tuvo participación en el jardín izquierdo. Medios estadounidenses incluso señalan que el hondureño apunta a ser el shortstop titular de los Braves.
El “Duby” se perfila como una de las cartas más valiosas para Weiss, respaldado por sus dos Guantes de Oro como mejor utility, reconocimiento que destaca su capacidad para jugar en múltiples posiciones del campo.
Los Braves iniciarán su participación en la temporada regular este viernes 27 de marzo, cuando enfrenten en una serie de tres juegos a los Kansas City Royals, siendo su estreno oficial en la campaña 2026 en las Grandes Ligas.