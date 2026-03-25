Mauricio Dubón brilla en la pretemporada con los Bravos de Atlanta en la MLB

Los Atlanta Braves, nuevo equipo del pelotero hondureño Mauricio Dubón, cerraron el pasado martes 24 de marzo con rotundo éxito su pretemporada 2026 en las Grandes Ligas.

La novena de Atlanta disputó un total de 28 encuentros durante el “spring training”, logrando un destacado balance de 21 victorias y apenas 7 derrotas a lo largo de esta etapa de preparación.

El equipo dirigido por Walt Weiss mostró solidez en todas sus líneas, tanto en la ofensiva como en la defensiva, siendo Dubón uno de los jugadores más sobresalientes.