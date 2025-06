MLB: Los cambios que han desencadenado el gran nivel de Mauricio Dubón

Houston, Estados Unidos.

Este gran momento a la ofensiva ha derivado 19 carreras anotadas y 18 impulsadas. Algunas han sido claves para desamarrar partidos que se les han complicado a los de la Ciudad Espacial y que los han llevado a conseguir triunfos in extremis.

-Cambio en la mecánica de bateo: Mauricio Dubón habló hace unos días para un medio de comunicación estadounidense y reveló que ha realizado algunos cambios para mejorar su mecánica de bateo respecto al inicio de temporada, regresando a uno de sus principales fuertes como es el contacto con la pelota.

"Al principio, me concentraba en intentar batear fuerte y no me funcionaba. Intentaba chocar la pelota con todas mis fuerzas. Bateaba abierto, de hecho, bateaba más suave. Mi fuerte es ir al jardín derecho, subir por el centro del campo, y de vez en cuando consigo un buen jonrón", mencionó.