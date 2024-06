Mauricio Dubón agradecido con Dusty Baker: “Pude enseñarle al mundo sobre mí”

El sampedrano de 29 años fue galardonado en las premiaciones del Guante de Oro 2023 como mejor jugador utility (que puede ser utilizado en varias posiciones dentro del diamante) tras su gran temporada con los de la “space city”.

“Siempre tuve el sueño de llegar a Grandes Ligas, siempre tuve la expectativa y dije que iba a lograr esto. Me puse la meta muy alta porque sabía que tenía la capacidad para conseguir lo que estoy logrando ahorita”, comentó “Duby”.

Al consultarle su actual equipo, los Astros de Houston, dijo sentirse agradecido por la oportunidad que le han brindado tras su llegada el 14 de mayo de 2022. Además, agradeció a su ex entrenador Dusty Baker.

“Dusty (Baker) me dio la oportunidad de salir todos los días cuando Altuve se lesionó y pude enseñarle al mundo sobre mí. Fue uno de los que me ayudó a crecer como persona y como jugador, siempre estaré agradecido con él porque me dio la oportunidad de estar ahí, el trata de llevar a los muchachos jóvenes por buen camino”, declaró el jardinero.