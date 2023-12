Mauricio Dubón, el beisbolista que llena de gloria a Honduras

El béisbol, su sueño

Descubrió su pasión por el béisbol desde que era un niño, aunque alguna vez jugó fútbol, pero se dio cuenta que no era ese deporte al que se quería dedicar.

“El beisbol siempre me gustó, el fútbol nunca fue una opción para mí, fue algo más bien como recreacional que iba con mis amigos y jugaba, me gustaba bastante, pero nunca sentía que yo iba a jugar futbol. Siempre, desde muy joven me gustaba ver el béisbol y las grandes ligas de Estados Unidos”, dijo Dubón en una entrevista de 2022, en la que admitió que admira a beisbolistas como Derek Jeter y Chipper Jones.

Nacido en San Pedro Sula, vivió su niñez en la colonia Colvisula. Cursó su primaria y secundaria en el Liceo Bilingüe Centroamericano. Jugó béisbol en distintas ligas en Honduras, desde la Liga Menor Roberto Valenzuela, con Centauros y luego con Marineros de La Lima, hasta Azulejos.

Tenía 16 años cuando un grupo cristiano de beisbolistas que estaban en una misión en Honduras vieron su potencial y le ofrecieron jugar en Sacramento, California, como estudiante extranjero de intercambio.

En 2013, con solo 21 años fue drafteado (asignado a un equipo) por las Medias Rojas de Boston, uno de los equipos más reconocidos de Estados Unidos. Sin embargo, su debut en Grandes Ligas llegó seis años después, en julio de 2019, defendiendo la franquicia de los Cerveceros de Milwaukee. Más tarde fue fichado por los Gigantes de San Francisco, equipo al que él siempre admiró desde temprana edad; en 2022 se realizó su traspaso a los Astros de Houston y el resto es historia.

Además de su humildad y un amor eterno por Honduras, el éxito de Mauricio Dubón es su disciplina. En más de una ocasión ha dicho que para jugar en la MLB, debes ser el mejor todos los días. Ya que, ante la abundancia de peloteros, la competencia es rigurosa, por lo que fácilmente se puede ser reemplazable. Él tiene claro que para ser el mejor se debe tener habilidad en defensiva y ofensiva, así como un IQ que sobresalga.

Con 93 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y más de 26 mil en X, Mauricio Dubón se ha ganado el corazón de miles de hondureños y, también el de Nancy Herrera, su esposa, una joven originaria de Puerto Cortés que comparte su pasión por los deportes.

“¿Hay algo que Mauricio Dubón no pueda hacer bien? Nuestro máximo utilitario jugó y bateó por todo el campo en 2023. No podemos esperar a ver qué nos depara el 2024”, este mensaje en las redes oficiales de los Astros de Houston demuestra el orgullo del equipo por su trabajo y son sin duda la retribución de su talento y disciplina dentro y fuera del campo.