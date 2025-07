Mathías Vázquez se gradúa, toma decisión y levanta la mano para la Selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

“Siempre miro la Premier los fines de semana en la mañana y veo la Champions, pero de Europa no miro mucho, también me gusta ver mucho la Liga nacional, los partidos de acá”.

Mathías Vázquez es uno de esos jóvenes que ha estado luchando para destacar dentro de los terrenos de juego y fuera de ellos. "Ya me gradué de secundaria en la International y ahora estoy viendo si tomo algunas clases en la universidad".

Pese a su deseo de poder seguir en su preparación, el atacante de Motagua ha decidido hacer una pausa en su camino estudiantil.

"Me gustaría estudiar, pero ahora me toca enfocarme en Motagua, espero este torneo enfocarlo sólo en el fútbol; no como el año pasado que estaba en la escuela y es bastante exigente".

También recuerda lo duro que ha sido su camino hasta el momento. "El sueño, andar pensando en el fútbol, ahora que ya me gradué me parece que puede ser un factor que me ayude a mejorar. Más que noches de desvelos me tenía que levantar muy temprano (5:00 am) para ir al colegio, vivo lejos y el sueño es fundamental. La escuela es muy exigente y me dejaba trabajos como loco para poder graduarme. Tuve que recuperar días que había faltado".