Mastantuono se destapa con hat-trick y da a la Fiorentina su primera victoria de la temporada

Venezia, Italia.

La Fiorentina logró este viernes su primera victoria de la temporada en la Serie A 2026-2027 al imponerse por 2-4 al Venezia, gracias a un ‘hat-trick’ del argentino Franco Mastantuono y otro tanto de su compatriota Matteo Pellegrino.

El Venezia se adelantó en el marcador, pero la Fiorentina reaccionó y consiguió darle la vuelta al encuentro antes del descanso con la aparición de Mastantuono, que marcó dos goles en apenas un minuto.

El argentino, cedido por el Real Madrid, fue la gran figura del encuentro en el estreno de Paolo Vanoli en su regreso al banquillo de la Fiorentina.

Su compatriota Matteo Pellegrino, que llegó a Florencia este mercado estival procedente del Parma, se sumó a la fiesta en el minuto 66 para ampliar la ventaja del conjunto ‘viola’.

Mastantuono volvió a aparecer en el tramo final, en el minuto 84, para completar su triplete y poner el 1-4 en el marcador.