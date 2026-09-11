  1. Inicio
  2. · Deportes

Mastantuono se destapa con hat-trick y da a la Fiorentina su primera victoria de la temporada

El futbolista argentino, cedido por el Real Madrid, se lució con un triplete para la remontada de la Fiore ante el Venezia.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 16:58 -
  • Agencia EFE
Mastantuono se destapa con hat-trick y da a la Fiorentina su primera victoria de la temporada

Franco Mastantuono tuvo una noche soñada con un triplete para la remontada de la Fiorentina ante Venezia.

 FOTO: EFE
Venezia, Italia.

La Fiorentina logró este viernes su primera victoria de la temporada en la Serie A 2026-2027 al imponerse por 2-4 al Venezia, gracias a un ‘hat-trick’ del argentino Franco Mastantuono y otro tanto de su compatriota Matteo Pellegrino.

El Venezia se adelantó en el marcador, pero la Fiorentina reaccionó y consiguió darle la vuelta al encuentro antes del descanso con la aparición de Mastantuono, que marcó dos goles en apenas un minuto.

El argentino, cedido por el Real Madrid, fue la gran figura del encuentro en el estreno de Paolo Vanoli en su regreso al banquillo de la Fiorentina.

Su compatriota Matteo Pellegrino, que llegó a Florencia este mercado estival procedente del Parma, se sumó a la fiesta en el minuto 66 para ampliar la ventaja del conjunto ‘viola’.

Mastantuono volvió a aparecer en el tramo final, en el minuto 84, para completar su triplete y poner el 1-4 en el marcador.

Franco Mastantuono celebrando su segundo gol de la noche contra Venezia.

Franco Mastantuono celebrando su segundo gol de la noche contra Venezia.

 (FOTO: EFE)

El Venezia recortó distancias dos minutos después por medio de Antoine Hainaut, aunque no pudo evitar la derrota.

La victoria permite al conjunto de Florencia sumar sus primeros tres puntos del campeonato después de encadenar tres derrotas en las tres primeras jornadas ante Roma, Frosinone y Torino.

Vanoli regresó a la Fiorentina esta semana tras la destitución de Fabio Grosso.

El técnico italiano ya había dirigido al equipo la pasada campaña, cuando logró sacarlo de la última posición y asegurar la permanencia tras un arranque desastroso.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias